Il crackomane più bello d’Italia | il durissimo dissing di Fedez e Taylor Mega contro Tony Effe

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 19 settembre 2024)attacca,risponde. Il rapper ex marito di Chiara Ferragni ha pubblicato sul suo canale Youtube un video in cui canta una canzone – dal titolo “L’infanzia difficile di un benestante” – espressamente dedicata al collega, che ieri gli aveva a sua volta dedicato un “” durante la serie online 64 Bars LEGGI ANCHE:: “Chiara mi adora”.risponde. E spuntano i like di Emma, Belen e Gue La replica diè durissima: quasi 3 minuti di rime cupe, senza respiro e dense di gravi accuse nei confronti dell’ex amico diventato rivale. A cominciare da quelle relative al suo rapporto con la droga. Non soloviene definito il “più”, mascandisce anche frasi come “Ti fai di coca, non sei affamato” e “Con Chiara Biasi a farti di keta, parlate di gossip, vi fate la piega”.