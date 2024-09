Idf ' ondata di attacchi contro Hezbollah in Libano'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Le forze di difesa israeliane (Idf) hanno annunciato che è in corso un'diaereiobiettivi dinelmeridionale, con l'obiettivo di indebolire il gruppo terroristico che oggi ha lanciato continui raid sulla Galilea. "L'organizzazione terroristicaha trasformato ilmeridionale in una zona di guerra e per decenni ha armato le case dei cittadini, scavato tunnel sotto di esse e li ha usati come scudi umani", afferma l'Idf. I media libanesi intanto riferiscono di massicciaerei israeliani nei pressi di Deir Qanoun al-Nahr, nel distretto di Tiro.