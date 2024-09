Grande Fratello le schede dei concorrenti della prima puntata | ecco chi sono

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 19 settembre 2024)chiche lunedì 16 settembre hanno varcato la porta rossa YULIA NAOMI BRUSCHI Yulia è nata a L’Avana, 26 anni fa, da padre italiano e madre cubana, che si è poi trasferita in Italia quando lei era molto piccola. Successivamente, i genitori siseparati e il rapporto di Yulia con il padre ha vissuto alti e bassi, con lunghi momenti di silenzio.Determinata e concreta,Yulia ammette di avere un carattere a volte “spigoloso” ed è piuttosto diffidente nei confronti degli uomini, dai quali viene spesso vista come una pantera. In realtà, a spaventare è il suo carattere forte, impossibile da prevaricare. Ha partecipato a Temptation Island e Love Island.