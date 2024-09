Genova | uccide la moglie e poi si consegna ai carabinieri

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 19 settembre 2024) Tragedia a Sestri Levante, nel Genovese, dove nella mattina di oggi, giovedì 19 settembre, un uomo ha ucciso sua. Giampaolo Bregante, un uomo di 74 anni, ha ucciso la coniuge Cristina Marini con un colpo di pistola. Subito dopo, si è presentato alla caserma deiper confessare l’omicidio.Leggi anche: Incendio a bordo di un treno regionale nel mantovano: coinvolte 45 persone “Ho posto fine alle sue sofferenze” Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe compiuto il gesto per “porre fine alla sofferenza” della. Pare che la donna soffrisse di depressione e si rifiutasse di seguire le cure prescritte. Queste le dichiarazioni che Bregante avrebbe fornito ai militari. Sul luogo del delitto sono intervenuti idel nucleo investigativo insieme ai medici del 118. Purtroppo, per la donna non c’era più nulla da fare.