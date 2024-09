Formula E | Porsche conferma i piloti in blocca nel 2025

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 19 settembre 2024) Due scuderie hanno alzato i due titoli messi in palio nella Stagione 10 che si è archiviata ormai qualche mese fa. LaE ha incoronato lagrazie al trofeo mondiale dedicato aivinto da Pascal Wehrlein, mentre Jaguar si è assicurata l’alloro dei Costruttori. La squadra tedesca, soddisfatta della vittoria di uno dei due campionati, ha deciso dire in blocco i dueper il terzo anno di fila: tra le fila del famoso marchio resteranno il campione del mondo in carica e Antonio Felix Da Costa, protagonista quest’anno di un torneo elettrico diviso a metà: dopo soli due piazzamenti a punti nelle prime sette gare, infatti, nella seconda parte di stagione il 33enne portoghese ha messo insieme quattro vittorie in cinque gare tra Berlino, Shanghai e la doppietta a Portland, terminando il campionato al sesto posto con 134 punti.