Emilia Romagna e Marche torna la paura alluvione | fiumi tracimati evacuazioni in corso

(Di giovedì 19 settembre 2024) Il maltempo sta colpendo duramente in queste ore l’e le: preoccupazione dopo l’del maggio 2023. Le forti piogge ininterrotte hanno causato tracimazioni di, allagamenti e frane. Un migliaio di persone sono state costrette a lasciare le loro abitazioni, soprattutto nel Ravennate. Le criticità maggiori hanno riguardato iLamone; Marzeno e Senio, nel Ravennate e il Montone, nel Forlivese. Le piene dei corsi d’acqua hanno risparmiato i centri cittadini con gli argini che nella massima parte dei casi hanno retto la portata delle acque.la(ANSA FOTO) – cityrumors.itÈ intanto partito il monitoraggio per le frane nell’Appennino. La Regioneha seguito l’evolversi della situazione dei corsi d’acqua in piena per le forti precipitazioni di questi giorni.