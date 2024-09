DDL Sicurezza Rubano FI | Grazie al nostro impegno più tutele per personale sanitario

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 19 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto “Forza Italia è in prima linea, con azioni concrete, per la tutela delall’approvazione di unordine del giorno al ddl, aumenterà il numero dei presidi di polizia nelle strutture ospedaliere. Le aggressioni a medici, infermieri e operatori sanitari purtroppo, sono sempre più diffuse, siamo di fronte ormai ad una vera e propria emergenza. Abbiamo il dovere di difendere chi protegge la nostra salute e quella dei nostri cari”. Così il deputato Francesco Maria, vice segretario di Forza Italia in Campania. L'articolo DDL(FI): “alpiùper” proviene da Anteprima24.it.