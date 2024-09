C destra | La Russa ‘non sono complottista non vedo un accerchiamento’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 19 settembre 2024) Roma, 19 set. (Adnkronos) – Il centroe il governovittime di complotti? “Nonun, non lomai stato. Credo che sia più corretto parlare di un’evoluzione di eventi. Cioè, succede una cosa e poi magari qualcuno cerca di utilizzarla, ma quello non è un complotto. Un complotto è quando la cosa viene pensata prima e organizzata nei dettagli”. Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio Lain collegamento con il programma di Rai Tre ‘Donne sull’orlo di una crisi di nervi’.“Normalmente nonune non mi sento accerchiato e nonconvinto – magari qualcuno sì, anche nel centro– che il centrosia accerchiato.