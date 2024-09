Basket femminile il Battipaglia perde nettamente contro il Ferrol EuroCup lontanissima

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 19 settembre 2024) Si è conclusa da poco la sfida tra l’O.ME.P.S.e il BAXI, match d’andata dei preliminari dellaWomen 2024. Al Palazauli di, dunque, è andato in scena il primo atto di una doppia sfida che vale la qualificazione al torneo continentale, con le campane che ospitavano la formazione spagnola del Club Universitario de. Ecco come è andata. Match subito in salita per le padrone di casa che subiscono un parziale di 0-6 prima di trovare i primi punti della serata. Ma è troppo forte ilper le campane e a metà quarto il punteggio segna un 2-12 netto. Continuano a spingere le spagnole che 2’ dalla fine del quarto sfiorano già il +20 e vanno al primo stop avanti 8-27. Ilnon può reagire e così la squadra ospite può già gestire il vantaggio e piano piano incrementarlo nei secondi 10 minuti di partita.