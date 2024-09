Ascolti tv ieri mercoledì 18 settembre 2024 | Simon Coleman 11 6% I fratelli Corsaro 13 6% Chi l’ha visto 12 4% | Dati Auditel

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 19 settembre 2024)tv di18: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “” contro “I“. Chi ha vinto la sfida relativa aglitv disera,18? Ecco tutti idella prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.tvsera:vs Idel 18agostoSfida tv, Rai1 vs Canale 5: “” contro “I”. Chi ha vinto? Rai 1:, la serie televisiva drammatica franco-belga ha fatto compagnia a 1.774.000 spettatori pari al 11.6% di share. Su Rai 2: The Good Doctor, stagione 7, i nuovi episodi del medical drama con Freddie Highmore hanno intrattenuto 0.000.000 spettatori pari al 0.00% di share.