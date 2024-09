Al Mondiale per club c’è il problema dei calciatori in scadenza nel 2025 | la situazione del Bayern è preoccupante

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 19 settembre 2024) Ilperè ancora un incognita; non si conoscono le città in cui si disputeranno le partite, né il calendario dei match, e nemmeno se andranno in tv. In più, c’è ildeiindi contratto il 30 giugno, visto che una parte di competizione si giocherà i primi di luglio.per, cosa succederà con iina giugno? Il Telegraph scrive a proposito: Alcuni giocatori che la prossima estate giocheranno ilperhanno chiesto chiarimenti sui loro contratti inil 30 giugno, ovvero a metà del torneo. Tra questi, Kevin De Bruyne del City ha un contratto fino al 30 giugno. La Fifa non ha ancora pubblicato il calendario delle partite, le città ospitanti o i canali che trasmetteranno il torneo. Ma sappiamo che si concluderà intorno al 13 luglio. A quel punto De Bruyne sarà fuori contratto.