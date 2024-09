Via ai lavori davanti al Duomo Viabilità modificata per un mese Stalli di sosta in via Cavour

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Al via oggi, condizioni meteo permettendo, l’intervento programmato dalla Provincia di Pistoia, per il rifacimento del manto stradale in pietra in zonache comporteranno modifiche allaper 30 giorni, o almeno fino alla fine dei. Un intervento che, spiega l’ufficio tecnico dell’ente, è reso urgente e indifferibile, a causa dei vincoli posti dalle scadenze dei contratti e dai tempi del finanziamento ricevuto, per evitare che questo sia revocato. "La Provincia di Pistoia versa, da tempo, in difficoltà economiche – ricorda il sindaco Riccardo Franchi – e lo scarso preavviso per l’avvio di questo lavoro non ha permesso che fossero trovate soluzioni diverse da quella che è stata individuata.