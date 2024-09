Usb venerdì sciopero di 24 ore di bus metro e tram

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Bus,a rischioper unonazionale di 24 ore degli autoferrotranvieri, proclamato da Usb Lavoro Privato. "Una giornata di mobilitazione per rivendicare salario, sicurezza e diritti", afferma il sindacato. "Governo, associazioni datoriali di categoria e aziende proseguono nella loro scellerata politica di smantellamento della categoria trasformandola in un mestiere dal quale tutti fuggono; salari di ingresso al di sotto delle 7 euro l'ora, carichi di lavoro in barba ad ogni normativa sulla sicurezza sul lavoro e del servizio pubblico reso", denuncia l'Usb.