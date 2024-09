Terza Categoria Capraia a valanga Cade il Cortenuova

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Due partite ufficiali e altrettante goleade senza subire reti. Non poteva cominciare meglio la stagione del, che legittima così tutte le proprie ambizioni di promozione. Dopo aver rifilato una cinquina al Malmantile nell’andata del primo turno di coppa, i gialloblu hanno travolto 9-0 anche il Serravalle al debutto nel girone A difiorentina (3-0 al termine del primo tempo). Mattatori della gara Ciulli e Pellegrini, autori rispettivamente di una tripletta e una doppietta. Di Pagliai, Allegri, Cassandro e Boni le altre marcature dei ragazzi di mister Costoli. Nello stesso raggruppamento è finita a reti bianche la sfida tra Marcialla City e San Vincenzo a Torri, remake di quella di coppa andata in scena pochi giorni prima e terminata 3-0 per i padroni di casa.