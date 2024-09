Tennis Federer consiglia a Nadal | Potrebbe essere utile prendere una decisione sul ritiro

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 18 settembre 2024) L’exta Rogerha dato un consiglio all’amico e una volta rivale Rafaelriguardo allasul suo: “Alla fine,unaad un certo punto. E una volta che è finita, puoi semplicemente rilassarti“, ha detto alla dpa prima dell’inizio della Laver Cup questo fine settimana a Berlino. “Speravo davvero che alla fine sarebbe riuscito in qualche modo a giocare una partita, ma ha solo detto che preferirebbe non farlo e che non si sentiva pronto. Ma sembra in forma. Penso che debba solo decidere cosa fare dopo e penso che sia quello che sta attraversando in questo momento. Ha fatto tutto per lo sport. Sarebbe fenomenale se potesse andare avanti per un’altra stagione, ma solo Rafa stesso può rispondere a questa domanda”, ha aggiunto lo svizzero.