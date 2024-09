Temptation Island 12 una segnalazione spoilera come sarebbero andate le cose tra Sara El Moudden e Fabio Mascaro dopo il loro falò di confronto finale

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 18 settembre 2024) La dodicesima edizione dicontinua a tenere incollati gli spettatori con i suoi colpi di scena e le dinamiche sentimentali tra le coppie partecipanti. Tra i protagonisti più discussi ci sonoEl, che hanno vissuto momenti intensi durante ilpercorso nel villaggio delle tentazioni.hanno portato in televisione un rapporto a distanza già traballante.vive a Ravenna e lavorabarista e ballerina, mentrerisiede a Catanzaro, dove lavora nel settore dell’abbigliamento. Durante l’anno di relazione, è stata sempre la giovane a viaggiare per incontrare il fidanzato, il quale ha sempre trovato scuse per non ricambiare. Le tensioni sono esplose durante il programma.