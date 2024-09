Saviano corre su La7 a piagnucolare e a insultare dopo i flop in Rai | livore e fango su Meloni e Salvini

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 18 settembre 2024)su Rai3 , a Robertonon resta altro che andare a leccarsi le ferite nel salotto di “casa”, ossia La7. La nuova stagione di DiMartedì di Giovanni Floris inizia infatti da lui, tra gli ospiti principali dell’agone antigovernativo del programma. Reduce da un nuovo crollo di ascolti per Insider – Faccia a faccia con il crimine, dain prima serata su Rai3, allo scrittore di Gomorra piagnucolante sarà bastato gettare veleno ancora su( già appellato come “ministro della malavita”) e il govenoper “dimenticare” la sua ingloriosa performance. Lunedì scorso, il programma dell’autore di Gomorra è calato al 3.7% di share, in ulteriore picchiata rispetto al 4.3% della puntata precedente e al 5.2% dell’esordio.