Roma i possibili sostituti di De Rossi | da Sarri a Tuchel passando per Allegri

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 18 settembre 2024) L’esonero di Daniele Dedallalascia inevitabilmente perplessi. Subentrato la scorsa stagione al posto di Mourinho e protagonista di un finale in crescendo, al punto da meritarsi il rinnovo del contratto, dopo appena quattro giornate dall’inizio del nuovo campionato è stato sollevato dall’incarico. Sicuramente i soli 3 punti conquistati finora hanno condizionato la scelta dei Friedkin; fatto sta che non ci si aspettava una decisione così drastica presa così in fretta. La domanda che ora tutti, tifosi ma anche appassionati, si pongono è: chi sostituirà De? I nomi in circolazione non sono tantissimi, ma comunque non mancano letà. DEESONERATO: LA NOTA DEL CLUB Il miglior tecnico attualmente senza squadra è il tedesco Thomas, reduce dall’esperienza al Bayern Monaco.