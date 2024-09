Pistoiese a caccia di certezze e leader Novità tattiche nei pensieri di Giacomarro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Lava adi, ma per trovarlo potrebbe essere necessario qualche cambiamento. Sembra un ossimoro, ma è una condizione alla quale Domenicodifficilmente potrà sottrarsi. Ciò che è evidente è che dopo 180 minuti di campionato (270 considerando anche la Coppa Italia) l’Olandesina non ha ancora capito cosa vuol fare da grande. A mancare, per il momento, sono i risultati, col ruolino di marcia che parla di un pareggio e due sconfitte in tre gare ufficiali. Domenica a Castel Maggiore, contro il fanalino di coda Progresso, lanon potrà permettersi ulteriori passi falsi. Intanto perchè i rossoblu, sulla carta, hanno un organico inferiore a quello di Fiorenzuola e Cittadella Vis Modena, e puntano a difendere la categoria dopo la sudata salvezza dello scorso anno.