P S Berlusconi ' ricavi e utili semestrali di Mfe in crescita'

(Di mercoledì 18 settembre 2024) "Abbiamo tutti i fondamentali inin, risultato operativo in, utile in, posizione finanziaria netta migliorata dalla fine dell'anno scorso di 240 milioni". Lo afferma l'amministratore delegato di Mfe-Mediaset, Pier Silvio, al termine del Cda che ha approvato i contidel gruppo, che saranno diffusi prima della prossima seduta di Borsa. "Ultimissimo, il nostro titolo cresce di più della media di tutti i broadcaster in Europa", aggiungein un'intervista al Tg5. "Siamo riusciti a diventare leader anche in Spagna e abbiamo una importante presenza in Germania, ma tutto parte dall'Italia. Durante le varie crisi il mercato della pubblicità è passato da 10 miliardi di euro a 6 miliardi, una perdita dei 40%.