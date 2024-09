Meteo Italia tempesta sulla città | strade trasformata in fiumi di fango

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Il maltempo non molla, nel pomeriggio di oggi un violento nubifragio ha colpito la Sardegna e il cagliaritano: impressionati le immagini che arrivano dall’Isola. Ledel capoluogo sardo trasformati in torrenti in piena. Secondo i dati dei pluviometri di Sardegna Clima, durante l’acquazzone sono caduti nell’area del Cagliaritano oltre 20 mm di pioggia. Decine le chiamate a vigili del fuoco. >> Maltempo, laBoris devasta la regione: scuole evacuate e allagamenti Danni anche all’aeroporto. Scrive l’Unione Sarda come: “Anche l’aeroporto di Elmas ne ha pagato le conseguenze: la pioggia fortissima e la grandine hanno infatti causato il crollo di una parte del controsoffitto nell’area partenze. Per fortuna non ci sono stati feriti e la zona é stata subito chiusa con delle transenne. Non ci sono stati ritardi per i passeggeri in transito”.