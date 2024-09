L’interiore e gli interni a Milano Munch oltre L’urlo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 18 settembre 2024), 18 set. (askanews) – Un catalogo dell’umanità e delle sue emozioni, ma anche il racconto di una pittura profonda e di un artista che ha influenzato l’immaginario collettivo, ma che a volte rischia di essere ricordato solo per quel famosissimo dipinto. Nella mostra che Palazzo Reale adedica a Edvard” è presente “soltanto” in una litografia originale, ma quello che è affascinante è guardare a tutto ciò che c’è intorno equell’immagine diventata icona globale e globalizzata. “L’artista – ha detto ad askanews la curatrice Patricia Berman – ha vissuto una vita molto lunga e molto produttiva. Quindi non c’è soloè stato un grande sperimentatore sia nella pittura sia nella stampa”. La mostra “– Il grido interiore” è molto vasta e nasce dalla collaborazione con ilMuseum di Oslo.