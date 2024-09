Le ultime Air Jordan di Ben Affleck si vendono oggi a 30 volte il prezzo originale

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 18 settembre 2024) È ormai risaputo che Bensia uno tra i più straordinari collezionisti hollywoodiani di sneaker. Dopo avere rispolverato qualche settimana fa la Nike SB Dunk Low What the Dunk (un modello che vale circa 330.000 euro), l'attore e regista americano è stato appena avvistato con una delle più grandi collaborazioni Airmai realizzate. Solo uno come lui poteva compiere una simile impresa! Fra tutte le scarpe a cui Travis Scott ha lavorato nel corso degli anni (e sono state molte), la Fragment Design x Travis Scott x Air1 Low del 2021 è considerata da molti uno dei più sacri graal in circolazione. Un vero mito. Certo, le partnership tra due grandi nomi non sono certo una novità, praticamente ne viene annunciata una ogni settimana.