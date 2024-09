La Samb ha qualità Ma ci vuole l’elmetto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 18 settembre 2024) "Secondo me laha". Parola di Massimo Loviso domenica scorsa al Riviera ad assistere al match con la Recanatese. Il centrocampista emiliano è ormai unenedettese di adozione dopo avere deciso di vivere in città e segue sempre con attenzione e passione le vicende rossoblù. 40 anni ad aprile ancora si diverte in campo e veste la maglia dell’Azzurra Sbt, militante nel campionato di Promozione Girone B. "La- aggiunge - è un’ottima squadra, con calciatori di spessore. Il terreno di gioco del Riviera delle Palme non li ha aiutati nella manovra ma quando sarà a posto per i giocatori non ci saranno alibi. Contro la Recanatese era ben messa in campo e con gli innesti dalla panchina Palladini è riuscito ad alzare laed il ritmo della gara. I rossoblù hanno grandi margini di miglioramento. Alla fine è stato un successo meritato".