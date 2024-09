Juventus-Napoli | chi gioca? La Gazzetta svela le possibili scelte di Conte

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 18 settembre 2024) A pochi giorni dal big match, ecco le prime indicazioni sulla formazione dele i segnali dalla panchina che fanno sorridere. La supersfida traè ormai alle porte, e Antonionon lascia nulla al caso. Mancano tre giorni alla sfida, ma il tecnico azzurro continua a preparare la squadra con la consueta intensità, come dimostrato dalla doppia seduta d’allenamento di ieri. Secondo quanto riportato dalladello Sport, itori schierati nell’ultima trasferta contro il Cagliari sono in vantaggio per una riconferma anche contro i bianconeri. “La formazione si può aspettare,” scrive il quotidiano, “ma chi hato contro il Cagliari è decisamente favorito.” Sabato sera, all’Allianz Stadium, il settore ospiti sarà esaurito, pronto a sostenere la squadra diin una delle partite più attese della stagione.