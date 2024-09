Inzaghi | Calendario importante Lautaro Martinez? Dosiamo le forze

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 18 settembre 2024)è fiducioso riguardo la forza dell’Inter, in vista di una sfida così tantoe delicata contro il Manchester City chiaramente favorito in casa. In un’intervista realizzata da Prime Video, il tecnico nerazzurro parla di gestione delle. SFIDA PRESTIGIOSA – Simoneparla degli avversari e sottolinea la forza del loro attaccante: «Al di là di Haaland che conosciamo tutti, lo abbiamo studiato. Penso che il Manchester City non sia solo Haaland ma un insieme di un grandi giocatori allenati da un grande allenatore. L’Inter arriva bene a questa sfida, l’ultima partita di Monza dovevamo essere più incisivi nelle occasioni, certe volte abbiamo giocato a ritmo un po’ troppo basso.