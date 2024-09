Influenza al via la campagna di vaccinazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Arezzo, 18 settembre 2024 – I medici di famiglia si stanno già organizzando per reperire le dosi. Quest’anno infatti gioca d’anticipo lavaccinale contro l’di stagione. Il virus dell'e quello del Covid possono portare complicanze anche gravi, ecco perchè larappresenta un'importante misura di protezione. Ladella Regione sta per partire, laantle è raccomandata e offerta gratuitamente dai 60 anni di età e ai soggetti a rischio di qualsiasi età. Il periodo ottimale per vaccinarsi è quello autunnale; laprenderà avvio in contemporanea a quella anti Covid che inizia dalle categorie più a rischio a partire dal 1 ottobre.