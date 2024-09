Fogne i lavori dopo le proteste Prima le ispezioni poi le ripuliture

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 18 settembre 2024)e caditoie: via al secondo ciclo di interventi straordinari sulla rete fognaria. Fatto con la ‘videoispezione’.la nuova ondata di maltempo di domenica 8 settembre, l’amministrazione comunale ha voluto dare subito un segnale in merito a una questione che negli ultimi dieci giorni ha tenuto decisamente banco. Così, nella giornata di ieri, il sindaco Andrea Tagliaferri e l’assessore aipubblici, Tommaso Landi, insieme ai tecnici del Comune, hanno voluto essere presenti mentre Publiacqua era all’opera, proseguendo in questo modo le operazioni di pulizia e ispezione iniziatel’alluvione di novembre dell’anno scorso.