Festa di San Gennaro | storia curiosità e leggende

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Napoli, 18 settembre 2024 – Ci sono davvero pochi santi in Italia che possano vantare il medesimo livello di venerazione di San, mistico del III secolo che il popolo di Napoli riconosce da sempre come suo patrono, con un affetto e un attaccamento di rara intensità. Il suo culto, che si ricorda ogni 15 settembre, ha una forte connessione con le peripezie vissute dal capoluogo campano nel corso dei secoli, non da ultimo le pestilenze e le eruzioni del vulcano Vesuvio alle porte della città.