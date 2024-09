Busta paga maxi a ottobre | chi avrà 350 euro in più la lista completa

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Stipendi statali in crescita ad: ladi alcune categorie di lavoratori vedrà non solo degli aumenti - fino a 350lordi al mese - ma anche dei conguagli degli arretrati da gennaio 2024. Tra i settori interessati dirigenti della Polizia di Stato, colonnelli e generali delle Forze armate, personale dirigente della carriera prefettizia, personale della carriera diplomatica. Il ministero della Difesa, infatti, ha recepito l'adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato previsto dal Dpcm del 23 luglio 2024.