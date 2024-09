Antinfluenzale per bambini e ragazzi il pediatra | Consigliato dai sei mesi in su

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 18 settembre 2024)sono tra i soggetti a cui la vaccinazioneè consigliata. Per ricevere il vaccino, come ogni anno, bisogna rivolgersi al proprioche effettuerà la somministrazione. In base al programma della campagna vaccinale 2024/2025, sarà possibile iniziare a chiederlo a partire dal prossimo 7 ottobre. Il dottor Luigi Greco, notoe consigliere dell’Ordine dei Medici di Bergamo, spiega: “La maggior parte dei pediatri hanno già richiesto le dosi. Il termine per indicare gli approvvigionamenti di cui si ha la necessità è il 23 settembre e in base alle indicazioni ricevute sinora le fiale saranno disponibili a partire dalla seconda settimana di ottobre. A partire dal 7 ottobre, quindi, si potrà cominciare a contattare il proprioper richiedere di eseguire la vaccinazione”.