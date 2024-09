A Denis il lungomare di Grisolia | Gesto di affetto per lui e la famiglia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 18 settembre 2024) ARGENTA "L’intitolazione delBergamini vuole essere anche undiverso la sorella e i parenti di. E alla memoria di lui. Un abbraccio ideale a testimonianza di quanto questa terra sia legata al suo ricordo. Alla sua persona, come uomo e calciatore leale". A parlare è Giuseppe Bellusci, consigliere comunale con delega allo Sport di, comune in provincia di Cosenza dove ieri il nuovoè stato intitolato proprio a DonatoBergamini, il calciatore argentano che militava nel Cosenza Calcio quando è stato ucciso, il 18 novembre del 1989. "Dovevamo scegliere un nome per ilrinnovato e attrezzato per fare sport all’aria aperta – spiega Bellusci - e abbiamo pensato a uno sportivo che fosse stato rappresentativo di questa terra e che avesse incarnato i valori di sportività.