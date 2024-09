Vincent Cassel diventerà padre per la quarta volta La fidanzata Narah Baptista annuncia su Instagram la gravidanza | Mammina ti aspetta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Dopo Deva e Leonie, avute con Monica Bellucci, e Amazonie, avuta con Tina Kunakey, l’attoreè pronto a diventare papà per la. Infatti lahato suche c’è un bebè in arrivo. La modella 27enne posa con un lungo abito nero, accarezzandosi la pancia e una frase in portoghese dolcissima: “ti”. Poi ha specificato che le foto sono state scattate dalla nonna. Galeotto fu il Brasile, il Paese amatissimo datanto da avere la residenza e la sede della sua casa di produzione. Proprio lì l’attore ha conosciuto la modella, una delle più richieste nel mondo della moda e in forze nell’agenzia australiana Everi-Body e nell’agenzia internazionale Elite negli Stati Uniti.ha vissuto con la sua famiglia per quasi 8 anni in Australia ed è tornata per amore in Brasile.