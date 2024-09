Verso Milan-Liverpool Malick Thiaw ancora assente | sicuri sia solo una distorsione alla caviglia?

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 17 settembre 2024), il centralesi allenaa parte e non sarà della partita:siauna? Una distorsione alla caviglia. Questo il problema descritto dalper quanto riguarda il centrale tedesco, che è costretto a saltare anche la prima gara della nuova Champions League contro il. La domanda che, però, sorge spontanea è: siamoche siaquesto il problema? Sì, perché dalla gara con il Parma il difensore non è più sceso in campo e nelle seguenti non è stato nemmeno convocato. Sono, però, passate diverse settimane ormai e il giocatore si staallenando a parte. Certo,aveva iniziato il campionato in maniera disastrosa, ma parliamo comunque di un giocatore molto importante per la retroguardia della formazione allenata da Paulo Fonseca.