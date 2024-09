Usa 2024 Donald Trump | Dio vuole che sia io il presidente

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 17 settembre 2024) “Forse è Dio cheche io diventiper salvare questo Paese”. L’ex inquilino della Casa bianca,, ha spiegato così il fatto di essere sopravvissuto a ben due tentativi di assassinio compiuti in altrettanti mesi da due “estremisti di sinistra”, attribuendo comunque la responsabilità politica al suo successore Joe Biden e alla sfidante democratica alle presidenziali Usa, Kamala Harris, la cui “retorica mi sta facendo sparare”. Intervenendo ieri a una diretta sulla piattaforma X dedicata al lancio di un nuovo progetto di criptovaluta che coinvolge due dei suoi figli, l’exdegli Stati Uniti è tornato sui due attentati subiti il 13 luglio durante un comizio a Butler, in Pennsylvania, e il 15 settembre alInternational Golf Club di West Palm Beach, in Florida.