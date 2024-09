Tutte le sfide della nuova commissione Ue

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 17 settembre 2024) “Un riconoscimento importante che conferma il ritrovato ruolo centralenostra Nazione in ambito Ue”. Giorgia Meloni, commentando la nomina di Raffaele Fitto a vice presidente esecutivoeuropea con delega alla Coesione e alle Riforme, mette in luce due elementi. Il primo: conferma lo status italiano di Paese fondatore e non emarginato dalle istituzioni comunitarie; il secondo: racconta di un paniere di alleanze allargato dell’Ursula-bis, così come ampiamente ribadito nei numerosi incontri sia tra le due leader, che tra Manfred Weber e il premier italiano.