Trovato l’animale più longevo in assoluto

(Di martedì 17 settembre 2024) Un team internazionale di ricercatori, del quale fa parte anche la Scuola Normale di Pisa, ha scoperto qual èpiùesistente. La scoperta è avvenuta grazie alla mappatura del DNA che ha permesso di svelare il segreto di questa creatura. Un team internazionale di scienziati composto dai ricercatori del Fritz Lipmann Institute on Aging (FLI) di Jena, in Germania, e la Scuola Normale Superiore di Pisa ha mappato per la prima volta il genoma delvertebrato piùdel mondo. La mappatura del genoma permette di comprendere la sequenza e la posizione dei geni sulla catena del DNA. Aspetto che, a sua volta, consente di acquisire informazioni più accurate sui meccanismi che permettono ad un essere vivente di riprodursi, svilupparsi e sopravvivere.