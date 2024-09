Sparito il gatto di casa | famiglia pontina offre maxi ricompensa a chi aiuterà a ritrovarlo

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 17 settembre 2024) A Latina, unmaschio di razza Scottish, di nome Rufy, si è smarrito nei giorni scorsi in Via Isonzo, nei pressi di Gelatilandia. Il proprietario è disperato, poiché l’animale è affetto da una malformazione cardiaca e necessita di una terapia salvavita. Per il suo ritrovamento è stata offerta unadi mille euro. Appello dell’associazione Ricomincio Da Ciro L’Associazione Ricomincio Da Ciro, che si occupa di animali smarriti e adozioni, ha lanciato un appello alla cittadinanza per il ritrovamento di Rufy. Ilha bisogno urgente di cure e, secondo una segnalazione, sarebbe stato avvistato il 16 settembre nei pressi del Bar Napoli, sempre in Via Isonzo. Come aiutare Si teme che Rufy, impaurito, possa essersi nascosto. Se qualcuno lo avesse trovato e messo in sicurezza, può contattare il numero 3408571629.