Smettere di fumare? Coi corsi Lilt si può Il 70% di chi partecipa ci riesce

(Di martedì 17 settembre 2024) Firenze, 17 settembre 2024 – Non è vero chedisia talmente complicato da apparire impossibile. Liberarsi dalle sigarette è possibile. I patiti della nicotina è bene sappiano che il 70% di coloro che seguono ianti-fumo diFirenze. Per chi volesse tentare di liberarsi dal vizio del fumo, ecco che il primo ottobre partirà il prossimo ‘gruppo di disassuefazione dal fumo’. Gli incontri saranno in tutto otto, ciascuno di un’ora e mezzo. Si svolgeranno due volte a settimana nella sededi viale Giannotti, il martedì e il venerdì dalle 19.30 alle 21. Saranno condotti dalla dottoressa Claudia Bricci, psicologa-psicoterapeuta collaboratricedal 1996, esperta in disassuefazione del fumo.