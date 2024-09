Sempre di più i giovani nigeriani che partono per la Russia per studiare Ma c’è il rischio di finire arruolati e al fronte

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Una lunga fila di persone si dirama dial consolato russo nella capitale nigeriana Abuja. Sono quasi tuttilocali alla ricerca di un visto per abbandonare il loro paese di origine e iniziare un percorso di studio in. Non tutti sono disposti ad essere intervistati, nel timore di perdere le proprie possibilità di partire, ma la maggior parte di loro nutre grandi speranze rispetto al futuro che gli viene promesso lontano da casa: un’abitazione, la possibilità die ricevere una formazione e uno stipendio mensile. L’influenza di Mosca in Africa subsahariana, com’è noto, è aumentata molto negli ultimi mesi. Soprattutto in paesi con regimi politici invisi all’occidente come Mali, Burkina Faso, Niger e Guinea Equatoriale, spesso protagonisti di recenti e radicali svolte politiche interne.