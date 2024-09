Salvini doppia Saviano | crollo vertiginoso degli ascolti di Insider

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 17 settembre 2024) Nuovodiper– Faccia a faccia con il crimine, condotto da Robertoin prima serata su Rai3. Lunedì scorso, il programma dell'autore di Gomorra è calato al 3.7% di share, in ulteriore picchiata rispetto al 4.3% della puntata precedente e al 5.2% dell'esordio. Risultato oltremodo deludente per un programma di cui si è discusso per un anno intero.è stato di fattoto dall'intervista di Matteocon Nicola Porro a Quarta Repubblica su Rete4 (con picchi del 7%, terza rete più vista in prime time durante il colloquio sul caso Open Arms con il leader leghista), oltre che ampiamente battuto da Lo spaesato con Teo Mammucari su Rai2 e tallonato dalla Torre di Babele di Corrado Augias su La7.