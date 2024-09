Non si doveva sapere e l’ha detto in diretta Clarissa Burt la fa grossa al Grande Fratello

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 17 settembre 2024), per gli appassionati l’attesa è finita: lunedì 16 settembre Alfonso Signorini si è collegato dapprima dalla nuova casa, poi dallo studio e presentato concorrenti e opinioniste. Non tutti i concorrenti. Tra un ingresso e l’altro di famosi e non famosi, è arrivato anche l’annuncio che farà felice il pubblico più affezionato al reality di Canale 5: quello del doppio appuntamento settimanale. Anche quest’anno, infatti, si conferma, almeno per il momento, la doppia. E dunque per la prossima puntata delnon bisognerà aspettare sette giorni perché andrà in onda giovedì 19 settembre. E si scopriranno altri protagonisti. Quelli entrati durante la prima puntata sono soltanto alcuni dei concorrenti del programma. Leggi anche: “Che falsa, vi dico cosa ha fatto”.