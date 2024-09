Non poteva entrare nella casa Javier Martinez 24 ore al Grande Fratello e scoppia il caso

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 17 settembre 2024) Argentino di nascita ma da sempre in Italia,è uno dei concorrenti delma è noto al pubblico di Canale 5 per essere stato tentatore di Ilaria Teolis a Temptation Island, corteggiatore di Uomini e donne, ma è anche un giocatore professionista di pallavolo. A soli 15 anni è entrato a far parte del team della Lube Banca Macerata, dove ha iniziato la sua carriera sportiva. Entratodelil 16 settembre,è stato il più nominato dalle inquiline della. Il nominato non è stato fatto uscire dalma ha dormito per una notte in una tenda trasparente posta nel giardino. A fine puntata,ha scelto con chi dormiretenda: il pallavolista ha fatto il nome di Tommaso Franchi, idraulico 24enne di Siena.