Non dava notizie di sé da giorni trovato morto in casa

(Di martedì 17 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoC’è voluto l’intervento dei Vigili del Fuoco, del personale sanitario del Vopi e dei carabinieri, per scoprire il corpo ormai cadavere, di un uomo di 52 anni, all’interno di unaa Pontecagnano. A fare insospettire i parenti del 52enne, l’interruzione improvvisa di ogni contatto con il proprio familiare. È stata infatti la sorella del 52enne questa mattina, ad allertare i soccorsi che, giunti sul posto in via Ionio, hanno sfondato la porta didell’uomo e lo hannoprivo di vita. La morte, secondo un primo esame del medico legale, sarebbe riconducibile a cause naturali. L'articolo Nondi sé dainproviene da Anteprima24.it.