Manovra | informativa Piantedosi in Cdm su riparto contributo enti locali a finanza pubblica

(Di martedì 17 settembre 2024) Roma, 17 set. (Adnkronos) – Il ministro dell’Interno Matteoha svolto una“in merito all?adozione del decreto per ildeldegliallaper il 2024, in attuazione dell?articolo 1, comma 533, della legge di bilancio per il 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213)”. Tale norma prevede, si legge nel comunicato diffuso da palazzo Chigi al termine del Cdm, ”per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, unpari a 200 milioni di euro a carico dei comuni e 50 milioni di euro a carico delle province e delle città metropolitane”.