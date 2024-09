LIVE Italia-Francia 1-0 Mondiali hockey pista 2024 in DIRETTA | gli azzurri vincono di misura e domano una squadra fastidiosissima

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 17 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:26 L’adesso passa in testa al girone, in attesa del big match contro la Spagna. Partita che sarà un vero e proprio test per i nostri ragazzi. I francesi adesso sono chiamati a vincere o, al massimo, a pareggiare per continuare il Mondiale. FINISCE QUI! L’VINCE DICONTRO LAGRAZIE ALLA RETE DI MALAGOLI. PASSAGGIO DEL TURNO IPOTECATO PER GLICHE HANNO SAPUTO DOMARE UNA0:30tutta nella metà campo azzurra 1:00 Esce il portiere adesso, cinque giocatori di movimento per la. 1:27 contropiede, ma Gavioli si allunga. Sono saltati tutti gli schemi possibili. 1:48 Forcing, serve resistere. 2:50 L’aveva in mano la palla del 2-0 ma ha cercato il fallo. Lapressa a pieno regime.