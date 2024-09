La doppia anima maschile e glamour del taglio Pixie Cut

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 17 settembre 2024) Dopo quello di Josephine Baker e poi di Audrey Hepburn, Jean Seberg, Mia Farrow etc, ilCut non si è mai fermato. Ilcapelli corti per eccellenza sta vivendo una nuova stagione d’oro. Le sfilate dell’autunno inverno 2024 e della primavera estate 2025 ne annunciano un ritorno in grande stile. Da quando è nato, negli Anni 20 del 900, del resto, ilCut non ha mai arrestato la sua evoluzione e trasformazione. Comedi rottura, che ha regalato una chioma molto corta anche alle donne, ha finito per indossare sempre nuove versioni di sé, sia alle sfilate, sia sui red carpet, sia per le strade. Donne di tutte le età lo indossano per mostrare un’aria sbarazzina e fiera, certamente di grande personalità. Come ognicorto di questo mondo.