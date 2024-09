Juventus-PSV come vederla oggi in tv? Orario e canale Champions League 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 17 settembre 2024)vedere in diretta tvla sfida trae PSV, valida per la prima giornata di? Eccoe tutto quello che c’è da sapere. Tornano in Europa i bianconeri e lo fa da allenatore anche Thiago Motta. Sarà sicuramente una serata emozionante per i tanti esordienti intra le file della squadra padrona di casa. L’obiettivo, però, non cambia: conquistare i tre punti. La sfida è in programma martedì 17 settembre alle 18:45 all’Allianz Stadium di Torino. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. Diretta streaming affidata invece a SkyGo e NOW.-PSVin tv?SportFace.