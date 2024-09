Incidente in Perù | bus va fuori strada e precipita a Machu Picchu Gravemente feriti 6 italiani

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Roma, 17 settembre 2024 – Gravein, sulladella suggestiva Macchu: un autobus si è schiantato mentre stava scendendo dall’antica cittadina,ndo per circa 15 metri. A bordo c’erano anche degli. “Abbiamo 30 turisti: sono stati tutti portati a Cusco”, ha dichiarato un portavoce della polizia peruviana. Rai News riporta che le persone che hanno riportato contusioni sarebbero 31, di cui 8, 6 dei quali “”. Isarebbero ora ricoverati in ospedale per diverse fratture ossee. Tra di loro anche diversi cittadini cileni e guatemaltechi. Lesi anche 5 turisti messicani, due giapponesi e un cinese. Nei minuti immediatamente successivi all’, le forze dell’ordine e i residenti si sonoti sulla scena per aiutare le persone coinvolte a raggiungere il centro sanitario della città.