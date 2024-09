Epatite C campagna al via L’iniziativa gratuita dei medici di famiglia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 17 settembre 2024) Pontedera, 17 settembre 2024 – Prende il via da domani, al distretto di via Fleming, lacontro l’C, promossa dall’Asl e daidina generale di Pontedera. Unache andrà avanti fino a dicembre, due giorni a settimana, tutti i mercoledì e venerdì alla Casa della Salute dalle 15 alle 19. Tutti e 19 idiche operano a Pontedera hanno aderito allaalla quale si affiancheranno cinque infermiere della Casa della Salute, coloro le quali procederanno direttamente al test. Sono interessati tutti i nati tra il 1969 e il 1989 (la fascia d’età 35-55 anni) che saranno contattati dal proprio medico di fiducia per aderire a questo screening – non è una vaccinazione – che permette di rilevare un’eventuale infezione da Hcv ancora non diagnosticata.